В Рязани задержали участника "банды желтых хризантем", подозреваемого в серии убийств

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в Рязани одного из участников "банды желтых хризантем", подозреваемого в серии убийств в Москве.

"В Рязани оперативниками задержан участник группы, подозреваемый в серии резонансных убийств на территории Москвы в период с 2009 года по 2011 год", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Фигурант доставлен в Москву.

По информации полиции, 38-летний житель подмосковных Химок был участником вооруженной группы. По данным СК, на ее счету убийства девяти человек, при этом в ходе одного из нападений участники прятали оружие в букете желтых хризантем.

Как сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, задержанный - 38-летний житель Московской области Денис Сарычев. По версии следствия, он причастен к разбойному нападению 7 марта 2009 года на квартиру в Заревом проезде, где были убиты три человека, включая подростка. После чего из квартиры было похищено имущество на общую сумму 2 млн рублей.

"В настоящее время с Сарычевым проводится необходимый комплекс следственных действий, ему предъявлено обвинение. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщила Иванова.

По данным следствия, банда была создана в 2009 году жителем Москвы Сергеем Балихиным. 26 ноября 2010 года банда убила продавца торгового павильона на улице Линии Октябрьской железной дороги. 18 марта 2011 года они напали на ломбард на Брянской улице, убив троих сотрудников. 29 декабря 2011 года был совершен налет на ювелирный магазин "Свадебный" на Бутырской улице, директор магазина был убит. Кроме того, 20 февраля 2012 года в подмосковном Домодедове бандиты убили пенсионерку.

В 2014 году присяжные Мосгорсуда вынесли обвинительный вердикт трем членам банды. По решению суда Сергей Балихин приговорен к пожизненному лишению свободы с отбыванием в колонии особого режима, Виктор Якубив и Марат Юсупов - к 14 и 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима.