Центробанк Франции обратится в суд в связи с поджогом своего здания

ПАРИЖ, 16 октября. /ТАСС/. Банк Франции - центральный банк страны - подаст судебный иск по факту порчи своего имущества после того, как в ночь на понедельник был совершен поджог входа в одно из парижских зданий финансового учреждения. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе банка.

"Мы подтверждаем факт случившегося. В результате инцидента был поврежден вход в банк, который теперь закрыт, однако система безопасности осталась неповрежденной", - сообщили в Банке Франции.

"В связи со случившимся будет подан иск против неназванного лица", - добавили в пресс-службе.

Ранее в социальных сетях распространились сообщения о том, что ночью художник-акционист Петр Павленский устроил акцию перед зданием Банка Франции в Париже, после чего его задержали. "Российский художник Павленский задержан полицией в 04:10 (05:10 мск) после того, как он поджег Банк Франции", - написала на своей странице в Twitter столичный фотограф Капюсин Анри, запечатлевшая действия россиянина. Свое сообщение фотограф сопроводила снимком. На нем акционист стоит перед дверью центробанка, по бокам от нее два больших окна объяты пламенем, которое прорывается сквозь решетки.

L'artiste russe Pavlenski arrêté par la police à 4h10 après avoir mis le feu à la Banque de France @afpfr @franceinfo pic.twitter.com/rGhzMMqhFp — Capucine Henry (@capucinema) October 16, 2017

Инцидент произошел у здания парижского регионального отделения Банка Франции, расположенного на площади Бастилии. Сейчас отделение закрыто.

В ноябре 2015 года Павленский, получивший в России известность за свои провокационные художественные акции, поджег входную дверь главного здания ФСБ на Мясницкой улице в столице. За это Мещанский суд Москвы приговорил его к крупному штрафу. В начале этого года в отношении Павленского было возбуждено дело по статье "Побои" - за избиение актера "Театра. doc".

Как сообщили позднее российские СМИ, в январе Павленский с гражданской женой и двумя детьми уехал жить во Францию. В мае адвокаты художника сообщили, что Павленский и его семья получили от французских властей статус политических беженцев.