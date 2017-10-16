На выставке в ЦДХ обнаружена часть ранее похищенной коллекции культурных ценностей

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Московская полиция проводит проверку по заявлению о хищении исторических и культурных ценностей на 41,8 млн рублей. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"В полицию обратился мужчина, 1955 года рождения, с заявлением о том, что 39-летняя москвичка, подделав документы, в декабре 2016 года завладела принадлежащими ему культурными и историческими ценностями на общую сумму 41,8 млн рублей, которые хранились на арендуемом складе базы "Мосгороптторга" на Каширском шоссе", - сказал собеседник агентства.

Заявитель также сообщил полиции, что 13 октября обнаружил на выставке в Центральном доме художника на Крымском валу в Москве часть похищенной коллекции.