На выставке в ЦДХ обнаружена часть ранее похищенной коллекции культурных ценностей

Карпин заявил, что снова готов возглавить испанский футбольный клубСпорт 16 октября, 16:26
Генпрокуратура не нашла повода для вмешательства в производство фильма "Матильда"Культура 16 октября, 16:10
Макарова проиграла Корне в первом круге теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля"Спорт 16 октября, 16:08
Международный дискуссионный клуб "Валдай". ДосьеБиографии и справки 16 октября, 15:52
Шаронов вошел в техком FINA по водному полоСпорт 16 октября, 15:47
Мониторинг качества воды в Ишиме на Урале усилен из-за прорыва канализации в КазахстанеНовости Урала 16 октября, 15:40
Карякин проведет несколько сборов для подготовки к турниру претендентовСпорт 16 октября, 15:34
Свердловский облсуд не удовлетворил кассацию защиты блогера Соколовского на приговорНовости Урала 16 октября, 15:29
Гимнастка Пасека пропустит первый после ЧМ-2017 тренировочный сбор из-за проблем со спинойСпорт 16 октября, 15:27
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Московская полиция проводит проверку по заявлению о хищении исторических и культурных ценностей на 41,8 млн рублей. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
"В полицию обратился мужчина, 1955 года рождения, с заявлением о том, что 39-летняя москвичка, подделав документы, в декабре 2016 года завладела принадлежащими ему культурными и историческими ценностями на общую сумму 41,8 млн рублей, которые хранились на арендуемом складе базы "Мосгороптторга" на Каширском шоссе", - сказал собеседник агентства.
Заявитель также сообщил полиции, что 13 октября обнаружил на выставке в Центральном доме художника на Крымском валу в Москве часть похищенной коллекции.