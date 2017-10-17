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Пограничники РФ пресекли попытку ввоза наркотиков из Ирана в Армению

Происшествия
17 октября, 9:09 UTC+3 ЕРЕВАН ЕРЕВАН 17, октября. /ТАСС

В результате проведенной экспертизы выяснилось, что злоумышленник пытался провезти через границу опий-сырец

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ЕРЕВАН, 17 октября. /ТАСС/. Российские пограничники пресекли попытку провоза наркотиков из Ирана в Армению. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили во вторник в пограничном управлении ФСБ России в республике.

"В пункте пропуска "Агарак" (область Сюник на юго-востоке Армении, военнослужащие Мегринского пограничного отряда российской погранслужбы совместно с сотрудниками Службы национальной безопасности и полиции Армении проводили пограничный контроль транспортных средств, которые пересекали государственную границу, - отметили в погрануправлении. - В подкладке спального места принадлежащего гражданину Ирана грузовика они обнаружили полиэтиленовый пакет с 2 граммами вещества растительного происхождения темно-коричневого цвета".

"Обнаруженное вещество, предположительно опий-сырец, в установленном порядке передано представителям Мегринского отдела полиции, - сообщили в погрануправлении. - В результате проведенной экспертизы это предположение подтвердилось".

Злоумышленник задержан компетентными органами Армении для выяснения всех обстоятельств правонарушения.

Как напомнили в ведомстве, в 2016-2017 годах сотрудники пограничного управления ФСБ России в Армении совместно с правоохранительными органами республики выявили и пресекли ввоз на территорию Армении из Ирана наркотических средств общим весом свыше 5,5 кг.

Система охраны границы неизменна со времен СССР

Система охраны госграницы Армении с Турцией (345 км) и Ираном (45 км) полностью сохранилась со времен СССР. Основой для нынешнего пребывания здесь российских пограничников является межгосударственный договор о статусе пограничных войск России на территории республики, заключенный в Ереване 30 сентября 1992 года.

Пограничное управление ФСБ РФ в Армении включает четыре погранотряда - в Гюмри, Армавире, Арташате и Мегри, - а также отдельный контрольно-пропускной пункт "Армения" в Ереванском международном аэропорту Звартноц. Содержание российских пограничников в республике обеспечивается правительствами двух государств примерно поровну. Власти Армении считают присутствие российских пограничников в республике, наряду с российской военной базой, важной составляющей национальной безопасности страны.

Пограничные войска Службы национальной безопасности Армении несут охрану госграницы республики с Грузией. Граница с Азербайджаном в условиях карабахского конфликта находится под контролем Вооруженных сил Армении.

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