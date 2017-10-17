Потерпевшие по делу о крушении А321 подадут коллективный иск к "Ингосстраху"

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Группа из 149 потерпевших по делу о катастрофе самолета A321 над Синаем подадут коллективный иск о компенсации к страховой компании "Ингосстрах". Об этом во вторник рассказал журналистам адвокат Анатолий Кучерена.

"Иск от 149 потерпевших будет в ближайшие дни подан в Замоскворецкий суд Москвы. Это первый коллективный иск в России к страховой компании", - сказал Кучерена, отметив, что точная сумма иска уже известна, но пока не будет обнародована.

Всего по делу было 224 потерпевших. "Есть люди, которые ранее заключили мировые соглашения с компанией и получили различные компенсации, примерно от 600 тыс. до 2 млн рублей. Если они считают эти выплаты несправедливыми, то могут обратиться за помощью для пересмотра решения", - отметил Кучерена.

Адвокат Стивен Марка отметил, что заложенный бюджет страховых выплат составлял сотни миллионов долларов.

Как пояснил Кучерена, согласно российскому законодательству, сумма страховой выплаты родственникам погибших в катастрофе составляет не менее 2 млн рублей. Однако Монреальская конвенция устанавливает куда более высокую, до 9 млн рублей, компенсацию и регулирует только международные воздушные перевозки. "Перевозка признается международной, если место отправления и место назначения расположены на территории государств - участников конвенции. Россия присоединилась к Монреальской конвенции 21 августа этого года, а Египет, на территории которого произошла трагедия, принял Монреальскую конвенцию еще в 2005 году", - подчеркнул он.

Самолет A321 российской компании "Когалымавиа" потерпел катастрофу в небе над Синайским полуостровом 31 октября 2015 года в результате теракта. На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа. Все они погибли.