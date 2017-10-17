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МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Более 400 учащихся техникума в Липецке эвакуированы из-за сообщения о минировании здания, сообщили ТАСС во вторник в управлении образования и науки Липецкой области.
"Сегодня поступило сообщение о том, что здание Торгово-промышленного техникума заминировано. В соответствии с инструкцией более 400 учащихся были эвакуированы", - уточнили в ведомстве.
В пресс-службе управления МВД по региону ТАСС сообщили, что была организована проверка. "В ходе проверки информация о минировании не подтвердилась", - отметили в пресс-службе.
В региональном управлении образования добавили, что после проверки здания дети вернулись к занятиям.