Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.10:
$ 57.34
€ 67.46
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Более 400 учащихся техникума в Липецке эвакуированы из- за сообщения о минировании

Происшествия
17 октября, 13:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, октября. /ТАСС

В ходе проверки информация о заложенном взрывном устройстве не подтвердилась

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Более 400 учащихся техникума в Липецке эвакуированы из-за сообщения о минировании здания, сообщили ТАСС во вторник в управлении образования и науки Липецкой области.

"Сегодня поступило сообщение о том, что здание Торгово-промышленного техникума заминировано. В соответствии с инструкцией более 400 учащихся были эвакуированы", - уточнили в ведомстве.

В пресс-службе управления МВД по региону ТАСС сообщили, что была организована проверка. "В ходе проверки информация о минировании не подтвердилась", - отметили в пресс-службе.

В региональном управлении образования добавили, что после проверки здания дети вернулись к занятиям.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биография Дмитрия Пескова
2
Самолет МС-21 совершил первый перелет из Иркутска в Жуковский
3
Памфилова: Навальный сможет баллотироваться после 2028 года
4
Более 5 тыс. человек вышли на акцию протеста возле Верховной рады в Киеве
5
Роналду стал вторым в списке самых высокооплачиваемых европейских звезд
6
Пушков: позиция ЕС по передаче Киеву контроля над границей неприемлема
7
ЕСПЧ не нашел политики в деле "Ив Роше" в отношении братьев Навальных
Темы дня
Новости партнеров
Реклама