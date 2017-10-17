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Восстановление после сентябрьских землетрясений обойдется Мексике в $2,5 млрд

Происшествия
17 октября, 23:41 UTC+3 МЕХИКО МЕХИКО 17, октября. /ТАСС

Ранее президент страны Энрике Пенья Ньето говорил о сумме в $2 млрд

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МЕХИКО, 17 октября. /ТАСС/. Ликвидация последствий сентябрьских землетрясений будет стоить Мексике порядка 48 млрд песо (более $2,53 млрд). Об этом заявил во вторник президент латиноамериканской страны Энрике Пенья Ньето, сообщила электронная версия газеты El Universal.

Ранее глава государства говорил о 37 млрд песо (около $2 млрд), которые потребуются для восстановления после удара стихии.

Землетрясения повредили более 180 тыс. домов и квартир, порядка 2 млн мексиканцев понесли материальный ущерб. К настоящему времени из 10 пострадавших штатов только Оахака и Чьяпас не смогли полностью вернуться к нормальной жизни.

Жертвами удара стихии 7 сентября магнитудой 8,2 в штатах Оахака, Чьяпас и Табаско стали 96 человек.

Подземный толчок 19 сентября магнитудой 7,1 вызвал значительные разрушения в штатах Пуэбла, Морелос, Герреро, а также в столице страны. Погибли 369 человек, сотни получили травмы.

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