Восстановление после сентябрьских землетрясений обойдется Мексике в $2,5 млрд

МЕХИКО, 17 октября. /ТАСС/. Ликвидация последствий сентябрьских землетрясений будет стоить Мексике порядка 48 млрд песо (более $2,53 млрд). Об этом заявил во вторник президент латиноамериканской страны Энрике Пенья Ньето, сообщила электронная версия газеты El Universal.

Ранее глава государства говорил о 37 млрд песо (около $2 млрд), которые потребуются для восстановления после удара стихии.

Землетрясения повредили более 180 тыс. домов и квартир, порядка 2 млн мексиканцев понесли материальный ущерб. К настоящему времени из 10 пострадавших штатов только Оахака и Чьяпас не смогли полностью вернуться к нормальной жизни.

Жертвами удара стихии 7 сентября магнитудой 8,2 в штатах Оахака, Чьяпас и Табаско стали 96 человек.

Подземный толчок 19 сентября магнитудой 7,1 вызвал значительные разрушения в штатах Пуэбла, Морелос, Герреро, а также в столице страны. Погибли 369 человек, сотни получили травмы.