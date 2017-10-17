Восстановление после сентябрьских землетрясений обойдется Мексике в $2,5 млрд

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МЕХИКО, 17 октября. /ТАСС/. Ликвидация последствий сентябрьских землетрясений будет стоить Мексике порядка 48 млрд песо (более $2,53 млрд). Об этом заявил во вторник президент латиноамериканской страны Энрике Пенья Ньето, сообщила электронная версия газеты El Universal.
Ранее глава государства говорил о 37 млрд песо (около $2 млрд), которые потребуются для восстановления после удара стихии.
Землетрясения повредили более 180 тыс. домов и квартир, порядка 2 млн мексиканцев понесли материальный ущерб. К настоящему времени из 10 пострадавших штатов только Оахака и Чьяпас не смогли полностью вернуться к нормальной жизни.
Жертвами удара стихии 7 сентября магнитудой 8,2 в штатах Оахака, Чьяпас и Табаско стали 96 человек.
Подземный толчок 19 сентября магнитудой 7,1 вызвал значительные разрушения в штатах Пуэбла, Морелос, Герреро, а также в столице страны. Погибли 369 человек, сотни получили травмы.