Источник: с Ярославского вокзала в Москве эвакуированы 450 человек из-за угрозы взрыва

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Около 450 человек эвакуированы с Ярославского вокзала в Москве из-за анонимного сообщения об угрозе взрыва, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Поступило сообщение об угрозе взрыва на Ярославском вокзале. На время проверки эвакуированы 400 пассажиров и 50 человек из числа персонала", - сказал собеседник агентства, отметив, что на месте работают оперативные службы и кинологи.