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Следствие проверяет число пострадавших от рук таксиста, обвиняемого в отравлениях

Происшествия
18 октября, 13:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, октября. /ТАСС

По предварительным данным, Ваагн Карапетян причастен к убийству как минимум одного мужчины, которому предложил минеральную воду с психотропными веществами

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МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Следователи устанавливают возможных потерпевших по уголовному делу в отношении арестованного за отравления пассажиров в Москве таксиста Ваагна Карапетяна. Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"В настоящее время следствие проверяет фигуранта на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Москвы и устанавливает принадлежность имущества, изъятого в ходе обыска у обвиняемого", сообщила Иванова.

Следствие просит пострадавших от действий Карапетяна обращаться в Останкинский межрайонный следственный отдел следственного управления по Северо-Восточному административному округу ГСУ СК России по Москве, в дежурную службу ГСУ СК России по Москве, а также в службу "02".

По данным следствия, 9 апреля 29-летний Ваагн Карапетян отвозил из ночного клуба 54-летнего мужчину. В ходе поездки Карапетян предложил мужчине выпить минеральную воду, в которой заранее растворил психотропные вещества. Дождавшись действия препаратов, он похитил у клиента наручные часы и сотовый телефон на общую сумму 25 тыс. рублей. После этого он высадил мужчину в бессознательном состоянии в безлюдном месте, где через непродолжительное время он скончался.

Согласно экспертизе, потерпевший умер от отравления этиловым спиртом и психотропным препаратом. В отношении задержанного таксиста возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 и ч. 4 ст. 162 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего и сопряженное с разбоем"). В ходе допроса он признал вину. Фигурант арестован.

Как сообщила Иванова, у задержанного изъято 18 мобильных телефонов, 76 аксессуаров к ним, более 40 предметов украшений из драгоценных металлов и более 100 наручных часов, а также 186 таблеток сильнодействующих психотропных препаратов. Следователи будут устанавливать другие возможные эпизоды преступления и соучастников задержанного.

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