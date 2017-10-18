Мосгорсуд оставил под арестом предполагаемую пособницу замглавы ФСИН Коршунова

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным арест предпринимательницы Марины Дюковой - предполагаемой пособницы заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Олега Коршунова, обвиняемого в растрате. Об этом передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Постановление Басманного суда оставить без изменения, жалобу защиты - без удовлетворения", - огласила решение судья.

Дюкова обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Попытка присвоения или растраты, совершенная организованной группой либо в особо крупном размере"). Басманным судом Москвы ей была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 13 ноября.

По версии следствия, Дюкова являлась пособницей Коршунова при растрате вверенных ему бюджетных средств ФСИН России (не менее 50 млн рублей) при закупках сахарного песка для нужд уголовно-исполнительной системы на 2016 год. Как уточнил ранее источник ТАСС, близкий к следствию, именно Дюкова занималась поставками сахара. Вину в инкриминируемых преступлениях она не признает и утверждает, что действовала законно.

Судебное заседание

Адвокаты просили суд отменить постановление о заключении обвиняемой под стражу и отпустить ее под домашний арест. В ходе рассмотрения апелляции защитники заявили об ухудшении состояния здоровья Дюковой после ее конвоирования в день избрания ареста и отметили наличие у нее заболеваний, "которые противоречат ее содержанию в СИЗО".

"51 млн рублей растраченных бюджетных средств, вменяемых нашей подзащитной, никакими документами не подтверждаются. Если бы даже было совершено преступление (а Дюкова не признает вину), то это - предпринимательская деятельность, предполагающая извлечение прибыли", - отметила одна из адвокатов.

Сама обвиняемая также попросила о смягчении меры пресечения и заявила о своей невиновности. "Без проведения экспертизы по делу оценивать вмененный мне ущерб совершенно неприемлемо", - также сказала Дюкова.

В свою очередь представители СК и прокуратуры просили признать законным решение Басманного суда и оставить его без изменения. "В настоящее время проводятся активные следственные действия, а трактуемые защитой действия Дюковой не относятся к предпринимательской деятельности", - отметила прокурор.

Дело о растрате

Коршунов был задержан 13 сентября. Главное следственное управление Следственного комитета России предъявило ему обвинение в растрате 160 млн рублей при закупках топлива и продуктов по госконтрактам. Ему инкриминируется совершение двух эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения").

14 сентября Басманный суд Москвы, удовлетворив ходатайство следствия, избрал в отношении него меру пресечения в виде содержания под стражей. Его защита обжаловала арест.

Коршунов возглавлял контрактную службу ФСИН России, обеспечивающую закупку товаров для государственных нужд. По данным следствия, в 2015-2016 годах он организовал заключение двух государственных контрактов на поставку горюче-смазочных материалов и продуктов питания по завышенным ценам. Свою вину Коршунов не признал.

В рамках расследования уголовного дела Коршунова также арестован сотрудник ФСИН Алексей Данилов. 18 октября стало известно о задержании по этому же делу замначальника финансово-экономического управления ФСИН Светланы Алексеевой (ранее она занимала должность заместителя начальника управления тылового обеспечения ФСИН).