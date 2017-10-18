WP: несколько человек пострадали при стрельбе в бизнес-центре в США

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МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Несколько человек получили ранения в среду в результате стрельбы в бизнес-центре в округе Харфорд (штат Мэриленд). Об этом сообщила газета The Washington Post.
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