Суд в Москве арестовал на 2 месяца врио главы НПО "Специальная техника и связь" МВД РФ

Россиянка Вихлянцева вышла в четвертьфинал турнира "ВТБ Кубок Кремля"Спорт 18 октября, 22:53
Флаги Шри-Ланки и Монголии оказались самыми сложными для боди-арт-художников ВФМСОбщество 18 октября, 22:27
AP: подозреваемый в убийстве в Мэриленде открыл огонь в соседнем штате ДелавэрПроисшествия 18 октября, 22:25
Акинфеев продлил антирекордную серию, пропустив гол в 42-м матче основной стадии ЛЧ подрядСпорт 18 октября, 22:15
Волейболистка сборной России Панкова расторгла контракт с московским "Динамо"Спорт 18 октября, 21:52
Футболист "Спартака" Самедов пропустит шесть недель из-за травмыСпорт 18 октября, 21:31
Контактная группа положительно оценила продление особого статуса ДонбассаМеждународная панорама 18 октября, 21:26
Россиянин Медведев вышел во второй круг теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля"Спорт 18 октября, 20:59
Комиссия МОК проведет слушания по делам российских спортсменов до конца ноябряСпорт 18 октября, 20:57
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы до 17 декабря санкционировал арест главного конструктора ИСОД МВД России - врио начальника ФКУ НПО "Специальная техника и связь" МВД РФ Андрея Нечаева, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.
"Басманным судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении главного конструктора ИСОД МВД России, врио начальника ФКУ НПО "СТиС" МВД России Нечаева Андрея Юрьевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшие тяжкие последствия")", - сказала представитель суда. "Данная мера пресечения избрана сроком до 17 декабря 2017 года", - добавила Царева.
Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, Нечаев был задержан накануне.
Центр научно-технического обеспечения Интегрированной системы обработки данных (ИСОД) МВД России является структурным подразделением Научно-исследовательского института специальной техники федерального казенного учреждения "Научно-производственного объединения "Специальная техника и связь" МВД РФ.
ИСОД МВД России - это совокупность используемых в министерстве автоматизированных систем обработки информации, программно-аппаратных комплексов и программно- технических средств, систем связи и передачи данных. Цель создания ИСОД - повышение уровня информационно- аналитического обеспечения МВД России.