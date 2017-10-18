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Суд в Москве арестовал на 2 месяца врио главы НПО "Специальная техника и связь" МВД РФ

Происшествия
18 октября, 21:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, октября. /ТАСС

Андрея Нечаева подозревают в злоупотребление должностными полномочиями

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МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы до 17 декабря санкционировал арест главного конструктора ИСОД МВД России - врио начальника ФКУ НПО "Специальная техника и связь" МВД РФ Андрея Нечаева, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

"Басманным судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении главного конструктора ИСОД МВД России, врио начальника ФКУ НПО "СТиС" МВД России Нечаева Андрея Юрьевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшие тяжкие последствия")", - сказала представитель суда. "Данная мера пресечения избрана сроком до 17 декабря 2017 года", - добавила Царева.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, Нечаев был задержан накануне.

Центр научно-технического обеспечения Интегрированной системы обработки данных (ИСОД) МВД России является структурным подразделением Научно-исследовательского института специальной техники федерального казенного учреждения "Научно-производственного объединения "Специальная техника и связь" МВД РФ.

ИСОД МВД России - это совокупность используемых в министерстве автоматизированных систем обработки информации, программно-аппаратных комплексов и программно- технических средств, систем связи и передачи данных. Цель создания ИСОД - повышение уровня информационно- аналитического обеспечения МВД России.

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