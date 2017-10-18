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В Харькове автомобиль врезался в толпу пешеходов

Происшествия
18 октября, 22:07 дата обновления: 18 октября, 22:13 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 18, октября. /ТАСС

При этом по данным СМИ, в результате наезда погибли пять человек

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КИЕВ, 18 октября. /ТАСС/. Автомобиль врезался в толпу пешеходов на улице Сумской в центре Харькова. Об этом в среду сообщила пресс-служба полиции Харьковской области.

"Авария произошла сегодня, 18 октября, в 20:45 на улице Сумской. По предварительным данным, внедорожник въехал в толпу людей", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, в результате аварии пять человек погибли, шесть получили ранения разной степени тяжести. Сотрудники правоохранительных органов задержали женщину, которая находилась за рулем автомобиля.

"Следственными органами открыто уголовное производство по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами", - добавили в ведомстве.

На месте происшествия работают руководство полиции и следственно-оперативная группа.

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