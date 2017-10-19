Во Флориде небольшой самолет приземлился на шоссе

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НЬЮ-ЙОРК, 19 октября. /ТАСС/. Небольшой самолет совершил в среду посадку на автомобильную дорогу в Сент-Питерсберге (штат Флорида) и врезался в две машины, пострадали пять человек. Об этом сообщается в Twitter полицейского управления города.
Plane hit 2 vehicles. @StPeteFR took 3 to the hospital but no serious injuries pic.twitter.com/L7TeVQsTpV— St. Pete Police (@StPetePD) 18 октября 2017 г.
Как отмечают правоохранители, никто из пострадавших не получил серьезных травм, госпитализированы трое, в том числе два человека, находившиеся на борту воздушного судна. По сведениям местного филиала телеканала Fox News, речь идет о двухмоторном самолете Cessna.
О причинах произошедшего пока информации не поступало.