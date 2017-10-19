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Во Флориде небольшой самолет приземлился на шоссе

Происшествия
19 октября, 4:16 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 19, октября. /ТАСС

Пострадали пять человек, трое из них были доставлены в больницу

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НЬЮ-ЙОРК, 19 октября. /ТАСС/. Небольшой самолет совершил в среду посадку на автомобильную дорогу в Сент-Питерсберге (штат Флорида) и врезался в две машины, пострадали пять человек. Об этом сообщается в Twitter полицейского управления города.

Как отмечают правоохранители, никто из пострадавших не получил серьезных травм, госпитализированы трое, в том числе два человека, находившиеся на борту воздушного судна. По сведениям местного филиала телеканала Fox News, речь идет о двухмоторном самолете Cessna.

О причинах произошедшего пока информации не поступало.

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