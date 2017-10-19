В Саратовской области разыскивается водитель, сбивший четырех человек во дворе дома

САРАТОВ, 19 октября. /ТАСС/. ГИБДД по Саратовской области разыскивает водителя, который сбил во дворе дома четырех человек, в том числе двух 16-летних девушек, и скрылся. Об этом в четверг сообщила пресс-служба ведомства.

"Накануне вечером в городе Энгельсе во дворе многоэтажного дома неустановленный водитель ВАЗ-2107 допустил наезд на пешеходов: двух девочек 16 лет, 17-летнего и 18-летнего парней. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь", - уточнили в пресс-службе.

По факту происшествия проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства, а также личность водителя.