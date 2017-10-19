Суд в Петербурге отложил рассмотрение жалоб на приговор по делу о "золотых парашютах"

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 октября. /ТАСС/. Санкт-Петербургский городской суд рассмотрит апелляционную жалобу бывшего главы ГУ МВД по Северо-Западному федеральному округу (СЗФО) Виталия Быкова на обвинительный приговор по делу о "золотых парашютах" 14 декабря. Об этом в четверг сообщила пресс-секретарь объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.
"Санкт-Петербургский городской суд отложил слушание о рассмотрении апелляционной жалобы на приговор Дзержинского районного суда в отношении Виталия Быкова на 14 декабря 2017 года. Не все участники процесса ознакомлены с материалами дела, а именно - с поступившими дополнениями к апелляционным жалобам", - сказала Лебедева.
Также суд отложил слушание о рассмотрении апелляционных жалоб на приговор других проходящих по делу фигурантов: бывшего заместителя начальника управления Александра Монастыршина, бывшего главы финансово-экономического отдела управления Светланы Шатовой, бывшего руководителя центра тылового обеспечения ГУ МВД Ивана Лозюка и бывшего заместителя начальника отдела конспирации кадров и госслужбы Ирины Бурхановой.
Быкова и четверых его подчиненных суд признал виновными в хищении 19 млн рублей под видом премий, а также в попытке присвоить 20 построенных для полицейских квартир общей стоимостью более 100 миллионов рублей при упразднении управления в 2014 году. Дзержинский районный суд Петербурга назначил пяти обвиняемым наказания от трех с половиной до семи лет лишения свободы, в том числе Быкова суд приговорил к семи годам лишения свободы, а также лишил его звания генерала-майор полиции.