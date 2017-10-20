Полиция выявила хищение 40 млн руб., выделенных на строительство метро в Нижнем Новгороде

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Московские полицейские выявили схему хищения средств, выделенных на строительство линии метрополитена в Нижнем Новгороде: не исполнившему обязательств подрядчику были перечислены 40 млн рублей. Об этом сообщил врио начальника пресс-службы ГУ МВД России по Москве Юрий Титов.

"Столичная полиция выявила преступную схему хищения денежных средств, выделенных на продление линии метрополитена в городе Нижний Новгород", - сказал Титов.

По словам Титова, установлено, что в 2015 году между одним из казенных учреждений и московской строительной компанией был заключен муниципальный контракт на продление линии метрополитена в Нижнем Новгороде.

"Противоправная схема хищения денежных средств реализовывалась путем заключения генеральным подрядчиком субподрядного договора. Так, в рамках указанного контракта генподрядчик заключил договор с коммерческой организацией на выполнение работ по креплению котлована одной из станций", - сказал он.

При этом субподрядчик фактически не исполнил обязательства по сделке, однако генеральным подрядчиком были подписаны акты формы КС-2 о приемке выполненных работ, после чего на расчетный счет субподрядчика были перечислены 40 млн рублей.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ - "Мошенничество". 13 сентября был задержан бывший руководитель организации - генподрядчика", - сообщил Титов.

По его словам, задержанному предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. "Следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на выявление всех обстоятельств указанной противоправной деятельности, а также установление иных лиц, причастных к схеме хищения денежных средств, продолжаются", - подчеркнул представитель главка.