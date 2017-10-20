Источник: в Казани у "Миссис мира - 2006" украли кольцо с бриллиантом за 3 млн рублей

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МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело по факту кражи кольца стоимостью 3 млн рублей у "Миссис мира - 2006" Софьи Аржаковской в гостинице в Казани.
Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, в Казани от жительницы Московской области в полицию поступило заявление о краже на сумму около 3 млн рублей. "Потерпевшая сообщила, что в одной из гостиниц Казани неизвестные совершили кражу принадлежащей ей сумки и золотого кольца с бриллиантом", - сказала она.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ ("Кража"), ведется розыск подозреваемых.
По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, потерпевшей оказалась обладательница титула "Миссис мира - 2006" Софья Аржаковская.