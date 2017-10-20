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Генпрокуратура направила в Верховный суд РФ дело мэра Владивостока Игоря Пушкарева

Происшествия
20 октября, 13:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, октября. /ТАСС

Чиновника обвиняют в получении взятки в размере 75 млн рублей

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МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Генеральная прокуратуре России утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении мэра Владивостока Игоря Пушкарева.

Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, трое фигурантов дела - мэр Владивостока, экс-директор муниципального предприятия "Дороги Владивостока" и гендиректора АО "Востокцемент" в зависимости от роли и степени участия обвиняются по статьям о получении взятки, злоупотреблении должностными полномочиями, коммерческом подкупе, пособничестве в получении взятки, злоупотреблении полномочиями, использовании заведомо подложного документа и даче взятки.

"По версии следствия, с 2008 года по 2015 год мэр Владивостока за взятки на общую сумму 75 млн рублей препятствовал коммерческим организациям участвовать в муниципальных конкурсах в сфере строительства дорог", - сообщили в Генпрокуратуре. Затем он обеспечил победу в конкурсе МУП "Дорог Владивостока" и заключил с ним контракты на 1,2 млрд рублей для поставки материалов, производимых подконтрольными компаниями группы "Востокцемент". В результате, считает следствие, близкие родственники мэра получили от компаний группы "Востокцемент" дивиденды в 471,7 млн рублей. Кроме того, МУП "Дороги Владивостока" причинен ущерб на 143,6 млн рублей, поскольку предприятие закупало стройматериалы по цене, превышающей стоимость продукции других поставщиков.

Игорь Пушкарев был задержан в июне 2016 года и доставлен в Москву. Позднее Басманный суд по ходатайству следователя отстранил его от должности мэра на период следствия и суда.

Уголовное дело направлено в Верховный суд РФ для определения его территориальной подсудности.

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