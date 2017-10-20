Генпрокуратура направила в Верховный суд РФ дело мэра Владивостока Игоря Пушкарева

"Тойота Россия" и ОКР объявили о начале сотрудничестваСпорт 20 октября, 14:19
Футболист "Спартака" Промес не стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионовСпорт 20 октября, 14:15
Синоптики обещают регионам России холодную погоду в выходныеВ стране 20 октября, 14:12
Российский пилот "Торо Россо" Квят пропустит первую свободную практику Гран-при СШАСпорт 20 октября, 14:04
Как изменятся города России в преддверии ЧМ-2018Спорт 20 октября, 13:50
Глава UWW Лалович считает Дегестан самым борцовским регионом мираСпорт 20 октября, 13:32
Песков: Россия будет рада приветствовать среди гостей ЧМ-2018 бывших глав ФИФА и УЕФАСпорт 20 октября, 13:25
"Газпром нефть" вложит 24 млрд рублей в инфраструктуру проектов модернизации Омского НПЗТЭК 20 октября, 13:17
Число билетов четвертой категории для граждан РФ на матчи ЧМ-2018 не изменитсяСпорт 20 октября, 13:15
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Генеральная прокуратуре России утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении мэра Владивостока Игоря Пушкарева.
Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, трое фигурантов дела - мэр Владивостока, экс-директор муниципального предприятия "Дороги Владивостока" и гендиректора АО "Востокцемент" в зависимости от роли и степени участия обвиняются по статьям о получении взятки, злоупотреблении должностными полномочиями, коммерческом подкупе, пособничестве в получении взятки, злоупотреблении полномочиями, использовании заведомо подложного документа и даче взятки.
"По версии следствия, с 2008 года по 2015 год мэр Владивостока за взятки на общую сумму 75 млн рублей препятствовал коммерческим организациям участвовать в муниципальных конкурсах в сфере строительства дорог", - сообщили в Генпрокуратуре. Затем он обеспечил победу в конкурсе МУП "Дорог Владивостока" и заключил с ним контракты на 1,2 млрд рублей для поставки материалов, производимых подконтрольными компаниями группы "Востокцемент". В результате, считает следствие, близкие родственники мэра получили от компаний группы "Востокцемент" дивиденды в 471,7 млн рублей. Кроме того, МУП "Дороги Владивостока" причинен ущерб на 143,6 млн рублей, поскольку предприятие закупало стройматериалы по цене, превышающей стоимость продукции других поставщиков.
Игорь Пушкарев был задержан в июне 2016 года и доставлен в Москву. Позднее Басманный суд по ходатайству следователя отстранил его от должности мэра на период следствия и суда.
Уголовное дело направлено в Верховный суд РФ для определения его территориальной подсудности.