Мосгорсуд оставил в силе приговор соратнику Квачкова по делу об экстремизме

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МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным приговор осужденному за экстремизм на 1,5 года Юрию Екишеву - соратнику лидера запрещенной в РФ террористической организации "Народное ополчение имени Минина и Пожарского" отставного полковника ГРУ Владимира Квачкова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
"Мосгорсуд оставил без изменений решение суда первой инстанции", - сказал представитель суда.
Екишев был задержан в июне 2016 года в Москве и заключен под стражу. Ему было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 282 УК ("Возбуждение национальной ненависти или вражды"). Установлено, что в 2014 году Екишев разместил две статьи в интернете, в которых содержатся признаки возбуждения ненависти и вражды по национальному признаку.
3 мая Дорогомиловский суд Москвы признал Екишева виновным и назначил наказание в виде 1,5 лет лишения свободы в колонии общего режима.
В феврале 2015 года Мосгорсуд признал террористическим незарегистрированное Всероссийское общественное движение "Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского" и запретил его деятельность на территории России.
Квачков был осужден в 2013 году на восемь лет колонии строгого режима за подготовку мятежа. Он признан виновным по статьям УК РФ "Покушение на организацию вооруженного мятежа" и "Вербовка или вовлечение лиц в террористическую деятельность".