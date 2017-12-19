ФСБ: бандподолье на Северном Кавказе практически полностью ликвидировано

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Директор ФСБ России Александр Бортников заявил о практически полной ликвидации бандподполья на Северном Кавказе.

"Фактически полностью ликвидировано бандподполье на Северном Кавказе", - сообщил он в интервью "Российской газете".

По словам Бортникова, за последние пять лет за преступления, связанные с терроризмом и экстремизмом, осуждены более 9,5 тыс. человек. Из незаконного оборота изъято значительное количество оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

Глава ФСБ РФ сообщил, что в результате принятых за последние 6 лет мер практически в 10 раз снизилось количество совершаемых в России преступлений террористической направленности. "В 2017 году были предотвращены 23 теракта. Ведется профилактическая работа по недопущению радикализации различных групп населения, в первую очередь молодежи, их вовлечения в террористическую деятельность", - сказал Бортников.

Он добавил, что осуществляются мероприятия по противодействию распространению идеологии терроризма. "Пресечена деятельность свыше 300 структурных подразделений организаций террористической и экстремистской направленности", - сказал директор ФСБ.

Бортников также рассказал, что более 4,5 тыс. россиян выехали за рубеж для участия в боевых действиях на стороне террористов.

"На сегодняшний день установлены порядка 4,5 тыс. россиян, которые отправились за рубеж для участия в боевых действиях на стороне террористов", - сказал он.

Бортников отметил, что "ведется работа по перекрытию каналов переброски боевиков международных террористических организаций из зон вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке, в Северной Африке и в афгано-пакистанской зоне в Россию, а также выезда в эти регионы российских граждан".

По словам Бортникова, за последние 2 года не допущен выезд более 200 человек. "Проводятся фильтрационные мероприятия в миграционных потоках. За организацию каналов нелегальной миграции с 2012 года осуждены более одной тысячи человек. Сейчас в ряду приоритетов - вскрытие "спящих ячеек" террористических и экстремистских организаций, а также противодействие боевикам-одиночкам, атаки которых в последнее время произошли уже во многих государствах", - сказал он.

Бортников рассказал о задержании сотрудниками Пограничной службы более 25 тыс. нарушителей государственной границы за пять лет.

"В настоящее время Пограничная служба в тесном взаимодействии с территориальными подразделениями ФСБ России и органами военной контрразведки эффективно противодействует всему спектру угроз безопасности нашей страны. За пять лет пограничники задержали более 25 тыс. нарушителей госграницы. Осуждены 10 тыс.", - сказал Бортников.

По словам главы ФСБ, в числе приоритетов работы пограничников - укрепление российских рубежей в Арктике и участков границы с Украиной. "Принимается комплекс мер по пресечению нелегального оборота водных биологических ресурсов, прежде всего в Тихоокеанском и Каспийском регионах", - добавил он. ФСБ России принимает меры против диверсионно-подрывной и террористической деятельности украинских спецслужб, координируемых Западом, а также попыток украинских националистов вести работу в России, сказал он.

"Мы уделяем повышенное внимание выстраиванию надежного заслона угрозам со стороны нынешней Украины, - отметил глава ФСБ. - Принимаются меры по пресечению координируемой Западом диверсионно-подрывной и террористической деятельности ее спецслужб, а также блокированию попыток украинских националистов и экстремистов установить связи с единомышленниками в России и вести деструктивную работу в украинской диаспоре".

Он напомнил, что в 2016-2017 годах в Крыму нейтрализованы три диверсионно-террористические группы Службы безопасности Украины и Главного управления разведки Минобороны Украины. В 2016 году в Ростовской области были задержаны члены "Правого сектора" (запрещен в РФ), готовившие теракты в российских регионах. "Вскрыты попытки СБУ наладить каналы наркотрафика в Россию", - добавил Бортников. Помимо этого, Бортников рассказал, что ежегодно пресекаются десятки миллионов кибератак на сайты органов государственной власти.

"В целом, ежегодно пресекаются десятки миллионов целенаправленных воздействий на официальные сайты и информационные системы органов госвласти, в том числе на официальное интернет-представительство президента России. За преступления, совершенные с использованием компьютерных технологий, с 2012 года осуждены 358 человек", - сказал он.

Глава ФСБ добавил, что более 130 кадровых сотрудников зарубежных спецслужб и их агентов были осуждены в России за последние 5 лет.

"Иностранные спецслужбы по-прежнему стремятся проникнуть во все сферы деятельности нашего государства. Естественно, это встречает решительный отпор со стороны контрразведчиков, - сообщил глава ФСБ. - Так, с 2012 года по настоящее время были осуждены 137 кадровых сотрудников иноспецслужб и их агентов".