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Пострадавшим в пожарах в Калифорнии россиянкам помогают восстановить паспорта

Происшествия
19 декабря, 23:49 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин

В настоящее время документы отправлены на подтверждение о принадлежности к российскому гражданству

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НЬЮ-ЙОРК, 19 декабря. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Двое гражданок России пострадали в результате природных пожаров в городе Санта-Роса на севере штата Калифорния. Российские дипломаты оказывают им помощь в восстановлении сгоревших паспортов, сообщили ТАСС во вторник в Генеральном консульстве РФ в Сиэтле (штат Вашингтон).

"Да, наши дипломаты выезжали на место, был консульский вызов. Из тех документов, которые у них [россиянок] сгорели, это были действительно паспорта", - уточнил консул-советник Халит Айсин.

"Сейчас мы отправили документы на подтверждение [о принадлежности к российскому гражданству]. 14 декабря они были у нас [в Генконсульстве РФ в Сиэтле], приняли у них документы, так что все в порядке", - рассказал дипломат.

Согласно данным диппредставительства, ему стало известно о нескольких семьях российских граждан, проживающих в Санта-Роса, где в октябре полыхали природные пожары. Попытки связаться с кем-либо из россиян по телефону оказались безрезультатны, поэтому был решено организовать консульский выезд на место. Помощь в поиске пострадавших оказал настоятель местного православного храма Святых Петра и Павла. Как выяснилось, Людмила и Ольга Мараховы из-за стихийного бедствия лишились всех документов.

После проведения проверки о принадлежности к российскому гражданству, а также с учетом их пожеланий, 14 декабря ими были поданы заявления на восстановление утраченных паспортов. По данным Генконсульства РФ, пожары уничтожили в Санта-Росе более 3,5 тысяч домов и привели к гибели людей.

Как сообщал ТАСС, в октябре нынешнего года жертвами пожаров на севере Калифорнии стали 43 человека. Около 10 тыс. зданий были уничтожены или повреждены.

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