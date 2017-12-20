Пожар "Томас" в Калифорнии признан вторым крупнейшим по площади в истории штата

НЬЮ-ЙОРК, 20 декабря. /ТАСС/. Площадь природного пожара, уже более двух недель бушующего на территории Калифорнии, превысила 1100 кв. км. В результате он стал вторым крупнейшим пожаром в современной истории этого американского штата. Об этом сообщило во вторник Управление защиты лесных угодий и противопожарной охраны Калифорнии.

Согласно информации, размещенной на сайте ведомства, пожар, возникший в округе Вентура 4 декабря и получивший имя "Томас", удалось к настоящему моменту локализовать на 55%.

По прогнозам властей, в ближайшие дни "Томас" станет рекордным по своему масштабу. Самый крупный пожар в Калифорнии с момента начала ведения подобной статистики был зарегистрирован в 2003 году близ Сан-Диего. Он охватил площадь в размере чуть более 1106 кв. км и унес жизни 15 человек.

"Томас" остался, по сути, единственным из возникших на юге Калифорнии крупных лесных пожаров, который продолжает нести серьезную угрозу. Его жертвами стали как минимум два человека. Остальные пять природных возгораний, бушевавших в штате в течение последних недель, практически полностью локализованы. Пожарные службы штата прогнозируют, что им удастся локализовать "Томас" на 100% приблизительно к 7 января следующего года.

Ущерб, нанесенный "Томасом", по оценкам властей, превысил уже $137 млн. Пламя уничтожило или нанесло повреждения в общей сложности более 1,2 тыс. домов и построек в округах Вентура и Санта-Барбара. Борьбу с огнем ведут около 8 тыс. пожарных. Из-за разгула стихии были эвакуированы порядка 100 тыс. человек, к настоящему моменту некоторым из них уже разрешено вернуться в свои дома.