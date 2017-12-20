Пытавшегося взорвать жилой дом в Ставрополе мужчину ликвидировали бойцы Росгвардии

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Мужчина, который в ночь на среду пытался взорвать жилой дом в Ставрополе, был нейтрализован сотрудниками Росгвардии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"В Ставрополе прибывшие сотрудники правоохранительных органов блокировали многоквартирный дом, в котором произошел взрыв. Сотрудники Росгвардии ликвидировали злоумышленника, который привел в действие взрывное устройство", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в ночь на 20 декабря в дежурную часть Управления Росгвардии по Ставропольскому краю поступила информация о том, что в одной из квартир многоэтажки в краевом центре произошел взрыв неустановленного самодельного устройства. "По тревоге были подняты спецподразделения Росгвардии, а также приведены в готовность суточные оперативные резервы", - отметили в пресс-службе.

"В настоящее время на месте происшествия работают представители Следственного комитета, ФСБ и полиции региона. Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди личного состава сил правопорядка нет", - уточнили там.

По факту взрыва следователи возбудили уголовные дела по статьям 205 УК РФ ("Приготовление к террористическому акту"), 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов") и 222.1 ("Незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств").