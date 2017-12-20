Превышения уровня метана на шахте "Есаульская" в Кузбассе нет

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Превышения предельно допустимой концентрации метана на шахте "Есаульская" в Кемеровской области, где произошло обрушение породы, не зафиксировано. Об этом ТАСС сообщили в оперативном штабе на месте ЧП.

"Превышений уровня метана не зафиксировано. Системы вентиляции и энергоснабжения работают штатно", - сказал собеседник агентства.

По его словам, к месту, где оказались заблокированы завалом трое рабочих, следуют горноспасатели.

"Трое шахтеров, занимавшиеся горнопроходческими работами, живы, с ними поддерживается связь", - сообщили в оперативном штабе.

В компании "Южкузбассуголь" сообщили, что жизни и здоровью шахтеров ничто не угрожает, добавив, что на время восстановительных работ проходка приостановлена.

Остальные шахтеры, всего 96 человек, выведены на поверхность. Никто из них не пострадал.

В пресс-службе ГУ МЧС по региону сообщили, что протяженность завала на шахте составляет 10 метров.

"По предварительным данным, длина завала на тупиковом вентиляционном штреке шахты "Есаульская", где произошло обрушение породы, составляет 10 метров. В настоящий момент горноспасатели проводят работы по разбору завалов. Аэрогазовая обстановка на шахте в норме", - сказали в пресс- службе.

В свою очередь представитель пресс-службы Ростехнадзора сообщил ТАСС, что будет создана комиссия для расследования причин обрушения на шахте.

"У нас специалисты находятся на месте. Комиссия по расследованию причин обрушения будет создана Ростехнадзором в ближайшее время", - сказал собеседник агентства.

Шахта "Есаульская" находится под управлением "Распадской угольной компании", которая осуществляет функции управляющей организации в отношении угольных активов "Распадская" и "ОУК "Южкузбассуголь" (входят в состав "Евраз").

По информации МЧС России, к ликвидации последствий обрушения привлечены 76 человек.

Информация о ЧП на шахте поступила в среду в 15:10 мск. В вентиляционном штреке на глубине 300 метров произошло обрушение породы.

В тот момент под землей находились 99 человек.