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Студентов эвакуируют из общежития МГУ в Москве в связи с угрозой взрыва

Происшествия
20 декабря, 22:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, декабря. /ТАСС

Ожидается прибытие кинологов

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МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Оперативные службы проверяют информацию об угрозе взрыва в зданиях общежития "Дом студента" МГУ имени М. В. Ломоносова на проспекте Вернадского в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

Студентов эвакуируют из зданий общежития.

"Экстренные службы проверяют информацию, поступившую от неизвестного об угрозе взрыва сразу в нескольких корпусах дома 37 по проспекту Вернадского", - сказал собеседник агентства.

Согласно данным из открытых источников, по этому адресу расположены здания общежития МГУ имени М. В. Ломоносова.

В настоящее время ожидают прибытие кинологов для проверки корпусов.

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