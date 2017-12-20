Студентов эвакуируют из общежития МГУ в Москве в связи с угрозой взрыва

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Оперативные службы проверяют информацию об угрозе взрыва в зданиях общежития "Дом студента" МГУ имени М. В. Ломоносова на проспекте Вернадского в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

Студентов эвакуируют из зданий общежития.

"Экстренные службы проверяют информацию, поступившую от неизвестного об угрозе взрыва сразу в нескольких корпусах дома 37 по проспекту Вернадского", - сказал собеседник агентства.

Согласно данным из открытых источников, по этому адресу расположены здания общежития МГУ имени М. В. Ломоносова.

В настоящее время ожидают прибытие кинологов для проверки корпусов.