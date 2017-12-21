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В одном из ресторанов Голливуда прогремел взрыв

Происшествия
21 декабря, 8:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, декабря. /ТАСС

Пострадала женщина, проходившая в тот момент мимо здания

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ТАСС, 21 декабря. Взрыв произошел в среду вечером в одном из ресторанов Голливуда, расположенном на первом этаже шестиэтажного жилого дома. Об этом сообщил пожарный департамент Лос-Анджелеса.

По его данным, в результате инцидента пострадал один человек. По информации телеканала NBC, ранена женщина, проходившая мимо здания. Отмечается, что в момент инцидента ресторан был закрыт.

Пожарные также сообщили об эвакуации жителей этажа, расположенного над рестораном.

Ведется расследование. По предварительным данным, в помещении произошел взрыв газа.

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