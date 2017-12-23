Три человека получили травмы в результате взрыва газового баллона в Испании

ТАСС, 23 декабря. По меньшей мере три человека пострадали в субботу в результате взрыва газового баллона в испанском городе Лорка (провинция Мурсия, юго-восточная часть страны). Об этом сообщает газета ABC.

По ее информации, взрыв прогремел около 11:00 по местному времени (13:00 мск) на продовольственном рынке города. Посетители были эвакуированы, рынок временно закрыт. Медики оказали помощь двум пострадавшим на месте, еще один госпитализирован.

Как сообщил изданию представитель местных властей, причиной взрыва могли стать сварочные работы, проводившиеся рядом с газовым баллоном.