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Три человека получили травмы в результате взрыва газового баллона в Испании

Происшествия
23 декабря, 16:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, декабря. /ТАСС

Двоим оказали помощь на месте, одного госпитализировали

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ТАСС, 23 декабря. По меньшей мере три человека пострадали в субботу в результате взрыва газового баллона в испанском городе Лорка (провинция Мурсия, юго-восточная часть страны). Об этом сообщает газета ABC.

По ее информации, взрыв прогремел около 11:00 по местному времени (13:00 мск) на продовольственном рынке города. Посетители были эвакуированы, рынок временно закрыт. Медики оказали помощь двум пострадавшим на месте, еще один госпитализирован.

Как сообщил изданию представитель местных властей, причиной взрыва могли стать сварочные работы, проводившиеся рядом с газовым баллоном.

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