Пожар с 29 жертвами в Южной Корее произошел из-за короткого замыкания

СЕУЛ, 24 декабря. /ТАСС/. Полиция Республики Корея пришла к выводу, что короткое замыкание стало причиной пожара в центре досуга города Чечхон (провинция Чхунчхон-Пукто), в результате которого погибли 29 человек. Об этом говорится в заявлении для прессы, распространенном в воскресенье правоохранительными органами.

"Эксперты-криминалисты, осмотревшие место происшествия, заключили, что причиной пожара стало короткое замыкание на первом этаже здания, вызванное протечкой воды из неисправного трубопровода", - отмечается в документе.

Следователи намерены допросить владельца восьмиэтажного здания, где произошло возгорание. Он приобрел строение с аукциона в августе этого года, оборудовав в нем сауну, тренажерный зал. В настоящее время хозяин здания находится в больнице, поэтому полицейские сами намерены навестить его и взять показания.

Полицейские также проверяют показания свидетелей о том, что установленная в здании противопожарная система не сработала. Возгорание началось на парковке на первом этаже, после чего огонь быстро перекинулся на стоявшие рядом автомобили.

В результате 21 декабря в восьмиэтажном здании центра досуга погибли 29 человек, еще 26 в настоящее время проходят лечение в больницах. Большинство жертв составили посетители сауны, занимавшей второй и третий этажи.