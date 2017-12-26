Водитель въехавшего в переход в Москве автобуса не привлекался за нарушения ПДД

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Водитель рейсового автобуса, въехавшего в подземный переход возле станции метро "Славянский бульвар" в Москве, не привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Водитель Виктор Тихонов ранее не судим, на учете не состоит, к административной ответственности, согласно базам данных, не привлекался", - сказал источник.

По его словам, сейчас водитель автобуса находится в нейрохирургическом отделении больницы им. Боткина. У него кровоизлияние в мозг, во время аварии он также получил сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, травму грудной клетки, ушиб легких и перелом ребер.

После ДТП 58-летний водитель Виктор Тихонов находился в шоковом и стрессовом состоянии. Медицинское освидетельствование показало, что он был трезв, сообщил источник в правоохранительных органах.