Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.12:
$ 57.73
€ 68.54
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Водитель въехавшего в переход в Москве автобуса не привлекался за нарушения ПДД

Происшествия
26 декабря, 13:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, декабря. /ТАСС

В правоохранительных органах сообщили, что сейчас Виктор Тихонов находится в нейрохирургическом отделении больницы им. Боткина, так у него диагностировали кровоизлияние в мозг

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Водитель рейсового автобуса, въехавшего в подземный переход возле станции метро "Славянский бульвар" в Москве, не привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Смотрите также

Расследование ДТП с автобусом у станции метро "Славянский бульвар". Хроника событий

"Водитель Виктор Тихонов ранее не судим, на учете не состоит, к административной ответственности, согласно базам данных, не привлекался", - сказал источник.

По его словам, сейчас водитель автобуса находится в нейрохирургическом отделении больницы им. Боткина. У него кровоизлияние в мозг, во время аварии он также получил сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, травму грудной клетки, ушиб легких и перелом ребер.

После ДТП 58-летний водитель Виктор Тихонов находился в шоковом и стрессовом состоянии. Медицинское освидетельствование показало, что он был трезв, сообщил источник в правоохранительных органах.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ДТП у станции метро "Славянский бульвар"
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
1917
Октябрьский переворот. Как это было
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На Сахалине штормовым ветром с балкона унесло пенсионерку
2
Пентагон пытается сгладить слова командующего морпехами США о надвигающейся войне в Европе
3
Крупные аварии с участием рейсовых автобусов в Москве с 2013 года
4
Эксперты назвали главные русские слова 2017 года
5
Что известно о ДТП с автобусом у метро "Славянский бульвар" в Москве
6
"Финтех" рассмотрит вопрос о заключении договора с Visa и Mastercard в 2018 году
7
Умер один из создателей рунета Валерий Бардин
Темы дня
Новости партнеров
Реклама