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Полицейские не обнаружили опасных предметов в эвакуированном ТЦ в Стерлитамаке

Происшествия
27 декабря, 13:46 UTC+3 УФА УФА 27, декабря. /ТАСС

Торговый центр работает в штатном режиме

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УФА, 27 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции не нашли опасных предметов в торговом центре "Фабри" в башкирском городе Стерлитамаке, посетителей которого в среду днем эвакуировали после анонимного звонка. Об этом сообщил ТАСС руководитель пресс-службы МВД по Башкирии Максим Родионов.

"Проверка здания завершена, опасных предметов не обнаружено", - сказал он.

"Торговый центр работает в штатном режиме. Эвакуация проводилась, но сейчас посетители возвращаются", - рассказала ТАСС начальник отдела аренды торгового центра "Фабри" Лариса Скрипочникова.

Ранее источник агентства сообщал, что после анонимного звонка о бесхозном предмете из торгового центра было эвакуировано около 15 тыс. посетителей.

"Фабри" - крупнейший торгово-развлекательный центр юга Башкирии, состоит из четырех этажей, общая площадь здания - 85 тыс. квадратных метров.

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