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Пассажиры попавшего в ДТП на северо-западе Москвы автобуса не пострадали

Происшествия
29 декабря, 13:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, декабря. /ТАСС

В пятницу утром водитель рейсового автобуса въехал в остановку на Сходненской улице

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МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Пассажиры автобуса, попавшего в ДТП на северо-западе Москвы, в результате аварии не пострадали. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Twitter столичного департамента транспорта.

"В автобусе, участнике ДТП, нет ни одного пострадавшего пассажира", - говорится в сообщении.

Ранее столичное управление МВД сообщило, что водитель рейсового автобуса въехал в остановку на северо-западе Москвы, не справившись с управлением при попытке уйти от столкновения с другим транспортным средством. Авария произошла в районе дома №37 по улице Сходненской. В результате ДТП пострадали три человека.

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