Пассажиры попавшего в ДТП на северо-западе Москвы автобуса не пострадали

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Пассажиры автобуса, попавшего в ДТП на северо-западе Москвы, в результате аварии не пострадали. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Twitter столичного департамента транспорта.

"В автобусе, участнике ДТП, нет ни одного пострадавшего пассажира", - говорится в сообщении.

В автобусе, участнике ДТП, нет ни одного пострадавшего пассажира. — Московский транспорт (@DtRoad) December 29, 2017

Ранее столичное управление МВД сообщило, что водитель рейсового автобуса въехал в остановку на северо-западе Москвы, не справившись с управлением при попытке уйти от столкновения с другим транспортным средством. Авария произошла в районе дома №37 по улице Сходненской. В результате ДТП пострадали три человека.