Ответственность Мосгортранса, чей автобус врезался в остановку, застрахована "Согазом"

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Ответственность Мосгортранса, чей автобус въехал с остановку в Москве, застрахована в "Согазе" по закону об обязательном страховании ответственности перевозчика. Информация о договоре страхования содержится в базе данных Национального союза страховщиков ответственности.

"Идет сбор информации, пока нет сведений о том, есть ли пострадавшие в автобусе", - сказал ТАСС руководитель пресс- службы "Согаза" Алексей Гусев.

Страховщиком ОСАГО Мосгортранса по данному случаю является компания "АльфаСтрахование", подтвердил ТАСС представитель компании.

Согласно закону об обязательном страховании перевозчика, страховая выплата до 2 млн рублей. полагается пострадавшим пассажирам или родственникам погибших пассажиров при происшествии на транспорте (выплата пострадавшим рассчитывается в зависимости от тяжести травм). Пострадавшим при ДТП с автобусом пешеходам компенсация выплачивается по закону об ОСАГО (лимит за вред жизни и здоровью по ОСАГО - 500 тыс. рублей).

Ранее столичное ГУ МВД сообщило, что водитель рейсового автобуса въехал в остановку на северо-западе Москвы, не справившись с управлением при попытке уйти от столкновения с другим транспортным средством. Авария произошла в районе дома 37 по улице Сходненской. В результате инцидента пострадали три человека.