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СМИ: более 30 человек пострадали при взрыве гранаты в ночном клубе в Колумбии

Происшествия
29 декабря, 18:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, декабря. /ТАСС

Глава муниципалитета сообщил, что 11 раненых находятся в тяжелом состоянии

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МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Более 30 человек пострадали в пятницу при взрыве гранаты в ночном клубе в муниципалитете Каукасия в Колумбии. Об этом сообщил глава муниципалитета Оскар Анибаль Суарес.

"Пострадал 31 человек, 11 - в тяжелом состоянии", - сказал он в эфире радиостанции Caracol.

Как отметил градоначальник, полиция задержала двух человек: мужчину, бросившего гранату, и женщину, которая ее принесла. По словам Суареса, мужчина является одним из наемных убийц банды "Клан Залива" (Clan del Golfo, "Клан дель Гольфо").

Правоохранительные органы проводят расследование нападения. Основными версиями случившегося являются рэкет и сведение счетов между преступными группировками.

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