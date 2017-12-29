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В Петербурге арестована соучастница обвиняемого в покушении на водителя детского автобуса

Происшествия
29 декабря, 20:43 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 29, декабря. /ТАСС
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 декабря. /ТАСС/. Суд арестовал Зулфию Саидмуратову, которая обвиняется в соучастии в покушении на водителя детского автобуса в Петербурге, сообщили в пятницу в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

"Невский районный суд Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Зулфии Саидмуратовой. Дополнительно сообщаем, что в постановлении суд обратил внимание следователя на необходимость передачи малолетнего ребенка Саидмуратовой на попечение родственникам либо в соответствующее социальное учреждение, если он останется без присмотра и помощи", - сообщили в пресс-службе.

Мера пресечения избрана до 27 февраля 2018 года. Ранее Невский районный суд на два месяца арестовал Ализаде Мустафаева - его обвиняют в покушении на водителя автобуса.

Нападение произошло вечером 25 декабря на Октябрьской набережной Невы. Автомобиль Range Rover под управлением 44-летнего Мустафаева подрезал автобус с 24 детьми, направлявшийся в город Кировск Ленинградской области с новогоднего праздника в Петербурге. Между водителем автобуса, Мустафаевым и его спутницей начался конфликт.

По версии следствия, в ходе конфликта Мустафаев нанес водителю автобуса несколько ударов ножом. Спутница подозреваемого несколько раз ударила водителя, предположительно, битой. Все это происходило на глазах у детей. После случившегося Мустафаев и Саидмуратова скрылись с места происшествия.

Водитель автобуса был доставлен в реанимацию.

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