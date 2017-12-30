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Около 4 тыс. человек остались без света в Карелии

Происшествия
30 декабря, 15:59 UTC+3 ПЕТРОЗАВОДСК ПЕТРОЗАВОДСК 30, декабря. /ТАСС

Причина энергоаварии устанавливается

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ПЕТРОЗАВОДСК, 30 декабря. /ТАСС/. Около 4 тыс. жителей Лоухского района Карелии остались без электроснабжения из-за аварийного отключения, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.

"В 14:10 мск 30 декабря произошло аварийное отключение электроэнергии на территории Лоухского района. Под отключение попали около 4 тыс. человек в семи населенных пунктах", - сказал представитель ведомства.

По его словам, к аварийно-восстановительным работам привлечены девять человек и три единицы техники. Как рассказали ТАСС в пресс-службе компании "Карелэнерго", причина отключения устанавливается.

Ранее управление Следственного комитета по Карелии начало проверку по факту массовых отключений электроэнергии в республике, которые произошли в середине декабря. Поводом для нее стала жалоба регионального правительства на работу энергетиков. По данным властей, с 10 по 24 декабря от электричества было отключено 180 населенных пунктов в 15 районах, без света оставались почти 20 тыс. человек.

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