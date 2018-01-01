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Источник: в ресторане в центре Москвы загорелись декорации

Происшествия
1 января, 3:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, января. /ТАСС

До прибытия пожарно-спасательных подразделений из здания были эвакуированы все посетители и персонал

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МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Ресторан загорелся в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Поступила информация о пожаре по адресу: улица Малая Бронная, д. 28", - отметил собеседник агентства. По предварительной информации в ресторане произошло возгорание декораций и мебели на площади 3 кв. метра.

"До прибытия пожарно-спасательных подразделений из здания были эвакуированы все посетители и персонал", - сказал собеседник агентства.

Пострадавших в результате ЧП нет. Пожар был оперативно потушен.

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