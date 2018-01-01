Источник: в ресторане в центре Москвы загорелись декорации

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Ресторан загорелся в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Поступила информация о пожаре по адресу: улица Малая Бронная, д. 28", - отметил собеседник агентства. По предварительной информации в ресторане произошло возгорание декораций и мебели на площади 3 кв. метра.

"До прибытия пожарно-спасательных подразделений из здания были эвакуированы все посетители и персонал", - сказал собеседник агентства.

Пострадавших в результате ЧП нет. Пожар был оперативно потушен.