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СМИ: три человека задержаны во Франции за нападение на полицейских

Происшествия
1 января, 20:02 дата обновления: 1 января, 22:11 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 1, января. /ТАСС

Инцидент уже прокомментировал президент Франции Эмманюэль Макрон в своем Twitter

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ПАРИЖ, 1 января. /ТАСС/. Силы правопорядка Франции задержали в новогоднюю ночь трех хулиганов, совершивших в составе большой группы нападение на полицейский патруль. Об этом сообщил в понедельник телеканал BFM.

Инцидент произошел в новогоднюю ночь в городе Шампиньи-сюр-Марн (близ восточной окраины Парижа). Полицейский патруль в составе двух сотрудников, мужчины и женщины, был вызван с тем, чтобы пресечь драку на улице. Она возникла рядом с ночным клубом из-за того, что туда перестали пускать публику по причине нехватки мест. На улице вокруг клуба находилось 300-400 человек.

Прибывшие на место происшествия полицейские подверглись нападению более чем полусотни человек. Машина была перевернута, находившиеся в нем полицейские были силой извлечены из нее и избиты.

Подвергнувшимся нападению полицейским удалось вызвать подкрепление. Хулиганы атаковали и их - в результате сильный ущерб был нанесен двум машинам пожарной службы и машине скорой помощи. Полиция применила светошумовые гранаты и гранаты со слезоточивым газом, чтобы рассеять толпу. Поскольку часть хулиганов проникла в клуб, выломав двери, полиция выгнала оттуда всю публику и отменила запланированный концерт.

Как подчеркнул в этой связи президент Франции Эмманюэль Макрон в своем Twitter, "виновные в этом подлом и преступном линчевании полицейских обязательно будут найдены и наказаны".

Со своей стороны глава МВД страны Жерар Колон заявил, что "будут приложены все необходимые усилия к задержанию подлецов, совершивших подобные действия". "Они будут пойманы и осуждены. Атаковать силы правопорядка - это значит атаковать Французскую Республику", - подчеркнул министр внутренних дел.

Крупнейший профсоюз полицейских Alliance выступил с решительным протестом и в очередной раз потребовал значительно повысить минимальный предел наказания за нападения на стражей порядка. Это ограничение срока наказания, включавшее в себя ранее и запрет на досрочный выход преступников на свободу, было отменено при Франсуа Олланде.

Лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен заявила, комментируя происшедшее в Шампиньи-сюр-Марн, что во Франции, "как свидетельствует данный инцидент с жестоким избиением полицейских, существует полная безнаказанность для преступников и настолько сильное отсутствие безопасности, что создается впечатление, что идет городская партизанская война".

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Персоны
Ле Пен, Марин Олланд, Франсуа Макрон, Эмманюэль
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