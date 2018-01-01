Пять человек погибли от угарного газа в частном доме в Курганской области

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Количество пострадавших при отравлении угарным газом в Курганской области увеличилось до трех человек. В результате ЧП погибли пять человек, среди которых ребенок 2007 года рождения, сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

"Пять человек погибли и три пострадали <...>. Пострадавшие сейчас госпитализированы в Катайскую районную больницу, в ближайшее время их транспортируют в Курган на реанимобиле", - сказала собеседница агентства.

Ранее ТАСС сообщал со ссылкой на источник в экстренных службах, что трагедия произошла в частном доме в поселке Петропавловское Курганской области. По предварительным данным, причиной ЧП стала неисправность газового отопительного котла.

"По предварительным данным, в результате неисправности газового отопительного котла в частном жилом доме погибли пять человек, в том числе 10-летний ребенок. Еще два человека, включая 14-летнего подростка, госпитализированы с отравлением унарным газом", - сказал источник.