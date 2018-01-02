ВМС Аргентины пока не получали от РФ сведений о дате прекращения участия в поиске подлодки

БУЭНОС-АЙРЕС, 2 января. /ТАСС/. Аргентина пока не получала от России уведомлений о дате прекращения ее участия в операции по поиску подводной лодки San Juan. Об этом заявил в понедельник официальный представитель ВМС южноамериканской республики Энрике Бальби.

"Мы видели в СМИ и социальных сетях слухи, в которых упоминалась середина января, но нам к настоящему моменту официально о крайних сроках [участия в операции] не сообщали", - сказал он в эфире телеканала Todo Noticias.

В то же время он признал, что "международная помощь, очевидно, не может предоставляться бесконечно". По словам Бальби, после завершения участия России Аргентина продолжит поиск подлодки. "У нас есть не только моральный долг, но и средства для того, чтобы как минимум проверить весь наш шельф эхолотами и другим оборудованием", - сказал он.

Однако, как отметил Бальби, у Аргентины нет техники для подводного обследования. По его словам, если аргентинские суда обнаружат похожие на субмарину объекты, власти республики рассмотрят возможность найма специалистов, которые смогут их изучить.

Дизель-электрическая подводная лодка San Juan, на борту которой в момент ее выхода из аргентинского порта Ушуая находились 44 члена экипажа, перестала выходить на связь 15 ноября. 30 ноября ВМС сообщили о прекращении операции по спасению экипажа, но поиски самой субмарины продолжаются.

В поиске подлодки участвует российское океанографическое судно "Янтарь" и специалисты ВМФ РФ, прибывшие в Аргентину вместе с телеуправляемым необитаемым подводным аппаратом "Пантера плюс". В операции были также задействованы суда из Бразилии, Чили, США и Великобритании. Сейчас они все отозваны из зоны поиска.