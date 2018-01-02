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Рождественская ярмарка загорелась в Петербурге

Происшествия
2 января, 12:24 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 2, января. /ТАСС

В ликвидации возгорания были задействованы восемь пожарных и две единицы техники

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© Артем Геодакян/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 января. /ТАСС/. Сотрудники ГУ МЧС по Санкт-Петербургу во вторник тушили пожар на праздничной ярмарке на Московской площади на юге города. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления.

"В 11:36 [пришла] заявка [по адресу] Московский проспект 193, Московская площадь. Прибыли в 11:45. На временной рождественской ярмарке горели торговые палатки, шесть штук на площади 30 метров квадратных. В 11:47 пожар локализован, в 11:50 пожар ликвидирован", - сказали в пресс-службе.

В тушении участвовали десять пожарных и две единицы техники. В результате ЧП полностью выгорели все шесть палаток. Пострадавших в результате происшествия нет.

По словам технического директора ярмарки Олега Замазия, пожар не приведет к отмене ежедневных новогодних гуляний на Московской площади. "Мы планируем убрать палатки, которые были объяты пожаром, и продолжить работу. Музыкальная программа будет работать и будут открыты ледовые скульптуры", - сказал он, уточнив, что 33 оставшиеся незатронутыми происшествием палатки продолжат свою работу.

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