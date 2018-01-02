Двое полицейских ранены при задержании преступника в Воронеже

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Два сотрудника полиции получили ножевые ранения во время задержания преступника в Воронеже, сообщает во вторник пресс-служба регионального Следственного управления СК РФ.

"Двое полицейских задержали 27-летнего мужчину, который подозревается в совершении преступления в Центральном районе Воронежа. Но он затеял потасовку и ударил ножом одного сотрудника полиции в предплечье, второго - в область виска. Они госпитализированы", - говорится в сообщении.

По данным следователей, задержанный сбежал с места происшествия, ведется его поиск. "Возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителей власти во время исполнения ими должностных обязанностей" (ч. 2 ст. 318 УК РФ)", - отмечает пресс- служба.

Максимальное наказание, которое может назначить суд по данной статье, составляет до 10 лет лишения свободы.

Информация о состоянии здоровья полицейских, получивших ранения, пока не уточняется.