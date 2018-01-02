При пожаре в Бронксе пострадали 23 человека

НЬЮ-ЙОРК, 2 января. /ТАСС/. В общей сложности 23 человека пострадали в результате пожара, вспыхнувшего утром во вторник в одном из домов в районе Бронкс. Как сообщило в Twitter Управление пожарной охраны Нью-Йорка, все пострадавшие, в том числе один пожарный, получили травмы, не угрожающие их жизням.

По сообщению информационного агентства Associated Press, пожар вспыхнул около 05:30 (13:30 мск) в магазине мебели, расположенном на первом этаже четырехэтажного жилого дома. В борьбе с огнем участвовали около 200 пожарных.

#FDNY members continue to operate on scene of a 7-alarm fire, 1547 Commonwealth Ave #Bronx. Currently there are 22 non-life-threatening injuries reported to civilians, and 1 non-life-threatening injury to a Firefighter. pic.twitter.com/Zzf2n0yuea — FDNY (@FDNY) 2 January 2018

Это уже второй сильный пожар за последнюю неделю в Нью-Йорке. В минувший четверг в результате пожара, вспыхнувшего в пятиэтажном жилом доме в Бронксе, погибли 12 человек. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио назвал эту трагедию самым крупным по числу жертв пожаром в Бронксе за последние 25 лет. Специалисты пришли к заключению, что пожар вспыхнул из-за того, что оставленный без присмотра малолетний ребенок неосторожно обращался с кухонной плитой.