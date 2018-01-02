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Число жертв ДТП в Перу возросло до 36 человек

Происшествия
2 января, 23:09 дата обновления: 3 января, 1:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, января. /ТАСС

Всего в автобусе находилось более 50 человек

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На месте ДТП в Перу

На месте ДТП в Перу

© Vidal Tarky, Andina News Agency via AP

ТАСС, 3 января. По меньшей мере 36 человек погибли во вторник при падении автобуса в пропасть в Перу. Об этом сообщило министерство здравоохранения республики в своем Twitter.

"К настоящему моменту жертвами ДТП в районе Пасамайо стали 36 человек, шесть пострадали", - говорится в сообщении. Ранее была информация о 25 погибших.

Как отметило ведомство, на месте продолжают работать врачи, спасатели и психологи.

Автобус, в котором находились 55 пассажиров, упал на берег океана с обрыва высотой около 100 м. Власти проводят расследование обстоятельств трагедии. По одной из версий, к ней могло привести столкновение с другим автомобилем.

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