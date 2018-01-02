Число жертв ДТП в Перу возросло до 36 человек

ТАСС, 3 января. По меньшей мере 36 человек погибли во вторник при падении автобуса в пропасть в Перу. Об этом сообщило министерство здравоохранения республики в своем Twitter.

"К настоящему моменту жертвами ДТП в районе Пасамайо стали 36 человек, шесть пострадали", - говорится в сообщении. Ранее была информация о 25 погибших.

Как отметило ведомство, на месте продолжают работать врачи, спасатели и психологи.

Автобус, в котором находились 55 пассажиров, упал на берег океана с обрыва высотой около 100 м. Власти проводят расследование обстоятельств трагедии. По одной из версий, к ней могло привести столкновение с другим автомобилем.

#MinsaEsAcción

El accidente vehicular en la variante de #Pasamayo dejó hasta el momento 36 personas fallecidas y 06 heridos.



► El Ministerio de Salud envió 05 ambulancias SAMU, coordinó con los bomberos para el despliegue de 11 unidades adicionales. pic.twitter.com/z9xjQyd2td — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) 2 January 2018