Что известно о пожаре на складе в Новосибирской области

Рано утром 4 января в поселке Чернореченский Новосибирской области в здании, где располагалось обувное производство, загорелась готовая продукция, а также предназначенные для производства обуви материалы, которые при горении выделяют сильный и токсичный дым.

На данный момент известно о 10 погибших в результате инцидента. По предварительным данным, все погибшие были работниками склада. Источник в экстренных службах сообщил, что большинство погибших являются гражданами Китая, еще у двоих гражданство Киргизии.