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Что известно о пожаре на складе в Новосибирской области

Происшествия
4 января, 11:19 UTC+3

По последней информации, погибли 10 человек

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Материал из 1 страницы

ТАСС/МЧС России

Утром 4 января в ангаре в поселке Чернореченский в Новосибирской области произошел пожар. На данный момент известно о 10 погибших в результате происшествия.

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Что произошло

Рано утром 4 января в поселке Чернореченский Новосибирской области в здании, где располагалось обувное производство, загорелась готовая продукция, а также предназначенные для производства обуви материалы, которые при горении выделяют сильный и токсичный дым.

На данный момент известно о 10 погибших в результате инцидента. По предварительным данным, все погибшие были работниками склада. Источник в экстренных службах сообщил, что большинство погибших являются гражданами Китая, еще у двоих гражданство Киргизии.

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Как проходит ликвидация пожара

Пожарным удалось локализовать возгорание на площади 2000 кв. м, после чего ликвидировать открытый огонь. Пожарные смогли предотвратить распространение огня на расположенные рядом производственные строения и жилой сектор. 

При этом работу пожарных существенно осложняли сильная задымленность, большая горючая загрузка ангара и сильные морозы - температура воздуха в Чернореченском опускалась до минус 35 градусов.

Специалисты взяли пробы воздуха на наличие вредных веществ. Превышения предельно-допустимой концентрации токсичных веществ в воздухе нет. 

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Как идет расследование причин пожара

По факту гибели рабочих возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее смерть двух и более лиц").

Прокуратура намерена дать оценку соблюдению требований пожарной безопасности, а также законности строительства склада. По предварительным данным, причиной пожара стало замыкание электропроводки, сообщили в областной прокуратуре. В региональном главке МЧС сообщили, что причиной пожара могло послужить неосторожное обращение с огнем.

Временно исполняющий обязанности главы региона Андрей Травников выехал на место ЧП.

На месте пожара работает лаборатория Роспортебнадзора, испытательная пожарная лаборатория, следственно-оперативная группа с участием представителей Следственного комитета.

 

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