Водитель въехавшего в переход на Славянском бульваре автобуса выписан из больницы

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Водитель автобуса, который 25 декабря въехал в подземный переход вблизи станции метро "Славянский бульвар", покинул лечебное учреждение, сообщил ТАСС в четверг источник в медицинских кругах.

"Он выписан из больницы", - сказал собеседник агентства, уточнив, что в дальнейшем водитель будет проходить лечение амбулаторно.

ТАСС не располагает комментариями следственных органов о мере пресечения, избранной для водителя.

Авария произошла днем 25 декабря возле станции метро "Славянский бульвар". Рейсовый автобус, следовавший из Сколково до "Славянского бульвара", въехал в многолюдный подземный переход. Как сообщали в Главном управлении МВД России по Москве, рассматриваются две версии причин произошедшего: водитель не справился с управлением или автобус был неисправен.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статьям 238 и 264 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" и "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"). В результате ДТП погибли четыре человека, в том числе ребенок, и 11 пострадали, все они пешеходы.