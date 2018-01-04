Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 57.6
€ 68.87
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Водитель въехавшего в переход на Славянском бульваре автобуса выписан из больницы

Происшествия
4 января, 13:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, января. /ТАСС

В дальнейшем водитель будет проходить лечение амбулаторно

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Водитель автобуса, который 25 декабря въехал в подземный переход вблизи станции метро "Славянский бульвар", покинул лечебное учреждение, сообщил ТАСС в четверг источник в медицинских кругах.

Читайте также новости по теме:
ДТП у станции метро "Славянский бульвар"
© Сергей Бобылев/ТАСС

Все 8 тыс. автобусов Москвы проверили после ДТП на Кутузовском проспекте

ДТП у станции метро "Славянский бульвар" унесло жизни четырех человек

Что известно о ДТП с автобусом у метро "Славянский бульвар" в Москве

"Он выписан из больницы", - сказал собеседник агентства, уточнив, что в дальнейшем водитель будет проходить лечение амбулаторно.

ТАСС не располагает комментариями следственных органов о мере пресечения, избранной для водителя.

Авария произошла днем 25 декабря возле станции метро "Славянский бульвар". Рейсовый автобус, следовавший из Сколково до "Славянского бульвара", въехал в многолюдный подземный переход. Как сообщали в Главном управлении МВД России по Москве, рассматриваются две версии причин произошедшего: водитель не справился с управлением или автобус был неисправен.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статьям 238 и 264 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" и "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"). В результате ДТП погибли четыре человека, в том числе ребенок, и 11 пострадали, все они пешеходы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ДТП у станции метро "Славянский бульвар"
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МО РФ: двое военнослужащих погибли при обстреле авиабазы Хмеймим 31 декабря
2
МВД предлагает ввести в 2018 году наказания за систематические нарушения ПДД
3
Польша ждет от России предложений по поставкам газа "на нормальных рыночных условиях"
4
Пентагон пытается сгладить слова командующего морпехами США о надвигающейся войне в Европе
5
Как повлияла на районы Ростовской области ж/д ветка в обход Украины
6
Артисты из новогоднего представления, отравившиеся едой в Москве, вернулись к работе
7
СМИ: ракета КНДР в 2017 году упала на местный населенный пункт
Темы дня
Новости партнеров
Реклама