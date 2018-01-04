В ДТП на Киевском шоссе в Москве пострадали шесть человек

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Шесть человек пострадали в результате ДТП на Киевском шоссе, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности.

"По предварительной информации, пострадали шесть человек, среди которых дети. Два санитарных вертолета Московского авиационного центра прибыли к месту аварии. Один вертолет отправился с пострадавшими в аварии детьми в детское специализированное лечебное учреждение", - сказал сотрудник пресс-службы, добавив, что на борту второго вертолета находятся двое пострадавших взрослых.

В свою очередь в пресс-службе столичного управления ГИБДД сообщили о двух пострадавших в ДТП.

"Произошло столкновение автомобилей Audi и Dodge", - отметили в полиции.