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В ДТП на Киевском шоссе в Москве пострадали шесть человек

Происшествия
4 января, 17:00 дата обновления: 4 января, 17:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, января. /ТАСС

Для эвакуации пострадавших привлекались два вертолета

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© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Шесть человек пострадали в результате ДТП на Киевском шоссе, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности.

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"По предварительной информации, пострадали шесть человек, среди которых дети. Два санитарных вертолета Московского авиационного центра прибыли к месту аварии. Один вертолет отправился с пострадавшими в аварии детьми в детское специализированное лечебное учреждение", - сказал сотрудник пресс-службы, добавив, что на борту второго вертолета находятся двое пострадавших взрослых.

В свою очередь в пресс-службе столичного управления ГИБДД сообщили о двух пострадавших в ДТП.

"Произошло столкновение автомобилей Audi и Dodge", - отметили в полиции.

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