Два тела обнаружены на месте стрельбы под Краснодаром

КРАСНОДАР, 4 января. /ТАСС/. Два тела обнаружены на месте стрельбы в лесополосе в пригороде Краснодара, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе СУ СКР по региону.

"На месте [где, предположительно, были выстрелы] обнаружены два тела. Известно, что там полузаброшенное здание в лесополосе, где распивали спиртное", - сказала представитель ведомства.

"Один человек попал в больницу", - отметила представитель ведомства. Она добавила, что стрелявший пока не задержан.

На месте работают следователи СУ СКР, возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ "Убийство".