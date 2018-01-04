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Два тела обнаружены на месте стрельбы под Краснодаром

Происшествия
4 января, 21:36 дата обновления: 4 января, 21:51 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 4, января. /ТАСС

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство"

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КРАСНОДАР, 4 января. /ТАСС/. Два тела обнаружены на месте стрельбы в лесополосе в пригороде Краснодара, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе СУ СКР по региону.

"На месте [где, предположительно, были выстрелы] обнаружены два тела. Известно, что там полузаброшенное здание в лесополосе, где распивали спиртное", - сказала представитель ведомства.

"Один человек попал в больницу", - отметила представитель ведомства. Она добавила, что стрелявший пока не задержан.

На месте работают следователи СУ СКР, возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ "Убийство".

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