Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 57.6
€ 68.87
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Полиция проверяет данные об ограблении магазина "Спортмастер" в центре Москвы

Происшествия
5 января, 0:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, января. /ТАСС

Сотрудники правоохранительных органов выехали на место происшествия

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Столичная полиция проверяет информацию об ограблении магазина на Смоленской площади в центре Москвы. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе московского главка МВД.

"Вечером в четверг поступило сообщение об ограблении магазина [по адресу:] площадь Смоленская, дом 6, корпус 1", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, на место происшествия направились сотрудники правоохранительных органов.

Согласно данным источника ТАСС в правоохранительных органах, речь идет о магазине "Спортмастер".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МВД предлагает ввести в 2018 году наказания за систематические нарушения ПДД
2
Как повлияла на районы Ростовской области ж/д ветка в обход Украины
3
МО РФ: двое военнослужащих погибли при обстреле авиабазы Хмеймим 31 декабря
4
Рогозин: Альфа-банк просил, но не получил разрешения на работу со средствами ГОЗ
5
Президент Молдавии выступил за перезагрузку отношений с Россией на всех уровнях
6
Задержан вице-спикер парламента Нижегородской области
7
Путин произвел изменения в составе Совбеза РФ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама