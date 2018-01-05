Полиция проверяет данные об ограблении магазина "Спортмастер" в центре Москвы

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Столичная полиция проверяет информацию об ограблении магазина на Смоленской площади в центре Москвы. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе московского главка МВД.

"Вечером в четверг поступило сообщение об ограблении магазина [по адресу:] площадь Смоленская, дом 6, корпус 1", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, на место происшествия направились сотрудники правоохранительных органов.

Согласно данным источника ТАСС в правоохранительных органах, речь идет о магазине "Спортмастер".