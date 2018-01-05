Житель Камчатки погиб во время поездки на снегоходе

ТАСС, 5 января. Житель Камчатского края погиб, пытаясь самостоятельно вызвать помощь и вытащить заглохший в 20 километрах от своего села снегоход. Еще одного из троих отправившихся в поездку мужчин нашли спасатели и волонтеры, поиски третьего продолжатся утром в субботу, сообщили в пятницу в пресс-службе регионального управления МЧС.

"Трое жителей села Никольское поехали на одном снегоходе в район бухты Подутесная, которая расположена в 20 километрах юго-восточнее указанного населенного пункта. Когда снегоход сломался, мужчины поняли, что вызвать помощь они не могут в связи с отсутствием мобильной связи в районе происшествия. Двое из них решили идти за помощью. Третий мужчина пошел по их следам чуть позже и по пути обнаружил тело одного из своих товарищей", - говорится в сообщении.

Затем мужчина смог найти зону покрытия мобильной связи и обратился за помощью к спасателям. Сообщение поступило в филиал Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС в пятницу. Трое спасателей вместе с волонтерами на снегоходах выдвинулись на помощь.

"Спасателям и добровольцам удалось обнаружить мужчину. Ему была оказана первая помощь, после чего его с телом погибшего доставили в село Никольское. Одновременно спасатели и волонтеры организовали поиск его пропавшего товарища", - добавили в пресс-службе.

Вечером в пятницу поисковая операция приостановлена из- за темноты и сильного ветра с метелью в районе села. Скорость ветра достигает 18 метров в секунду.