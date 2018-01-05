Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 57.6
€ 68.87
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Житель Камчатки погиб во время поездки на снегоходе

Происшествия
5 января, 12:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, января. /ТАСС

Еще одного ищут спасатели

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 5 января. Житель Камчатского края погиб, пытаясь самостоятельно вызвать помощь и вытащить заглохший в 20 километрах от своего села снегоход. Еще одного из троих отправившихся в поездку мужчин нашли спасатели и волонтеры, поиски третьего продолжатся утром в субботу, сообщили в пятницу в пресс-службе регионального управления МЧС.

"Трое жителей села Никольское поехали на одном снегоходе в район бухты Подутесная, которая расположена в 20 километрах юго-восточнее указанного населенного пункта. Когда снегоход сломался, мужчины поняли, что вызвать помощь они не могут в связи с отсутствием мобильной связи в районе происшествия. Двое из них решили идти за помощью. Третий мужчина пошел по их следам чуть позже и по пути обнаружил тело одного из своих товарищей", - говорится в сообщении.

Затем мужчина смог найти зону покрытия мобильной связи и обратился за помощью к спасателям. Сообщение поступило в филиал Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС в пятницу. Трое спасателей вместе с волонтерами на снегоходах выдвинулись на помощь.

"Спасателям и добровольцам удалось обнаружить мужчину. Ему была оказана первая помощь, после чего его с телом погибшего доставили в село Никольское. Одновременно спасатели и волонтеры организовали поиск его пропавшего товарища", - добавили в пресс-службе.

Вечером в пятницу поисковая операция приостановлена из- за темноты и сильного ветра с метелью в районе села. Скорость ветра достигает 18 метров в секунду.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Рубль подешевел в начале торгов на Московской бирже
2
FT: суд на Кипре заморозил активы украинского бизнесмена Ахметова на $820 млн
3
МО РФ: двое военнослужащих погибли при обстреле авиабазы Хмеймим 31 декабря
4
Apple выявила наличие уязвимостей для iPhone и iMac
5
Пентагон пытается сгладить слова командующего морпехами США о надвигающейся войне в Европе
6
Путин произвел изменения в составе Совбеза РФ
7
МОК не понравился красный цвет, в который могли быть выкрашены российские бобы на ОИ-2018
Темы дня
Новости партнеров
Реклама